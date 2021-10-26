Москва, , 00:47 — REGNUM Захват контейнеровоза, идущего под флагом Панамы, предотвратили российские моряки в Гвинейском заливе. Об этом 25 октября сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Эжен Делакруа. Африканские пираты. 1853

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Лючия» около 13:00 по местному времени. Грузовое судно следовало под флагом Панамы из Того в Камерун, в Гвинейском заливе неизвестные на быстроходной лодке предприняли попытку захвата судна.

Экипаж контейнеровоза подал сигнал бедствия и укрылся в машинном отделении, строго следуя инструкции. С российского судна поднялся вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и направился в район инцидента. При появлении вертолёта пираты покинули судно и на полной скорости направились в сторону берега.

С российского судна высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Отмечается, что отряд, состоящий из судов «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» уже в течение трёх недель обеспечивают в Гвинейском заливе безопасность гражданских судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отражении нападения пиратов на танкер в Аденском заливе армией Ирана.

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