Минск, , 00:47 — REGNUM Минздрав Белоруссии констатирует снижение темпов прироста больных с диагнозом COVID-19. Об этом пресс-служба министерства проинформировала 25 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Накануне: В Белоруссии отменили режим обязательного ношения защитных масок

«На сегодняшний момент в Белоруссии темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются. В последнюю неделю регистрируется незначительная, но тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов — на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ, — сказано в официальном сообщении. — В некоторых областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить часть отделений из «ковидного режима». Все РНПЦ в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь».

Ранее на эту тему: Лукашенко: «У нас ни один человек от коронавируса не умер и не умрёт»

Белорусские врачи из «ковидных» отделений медучреждений Минска и других городов не разделяют оптимизма чиновников. Они отмечают резкий рост смертности пациентов — кратно больший, чем весной. В отдельных больницах смертность доходит до двух десятков за сутки.

Пожелавший остаться неназванным врач одной из минских клиник констатировал: «Нынешняя «волна» намного сильнее предыдущей. Особенность в том, что поступает очень много молодых — такого не было прежде. Умерло много беременных».

По его словам, «вакцинированные переносят заболевание легче». При этом нередко на излечение в стационар поступают «по два-три раза переболевшие». Врач констатировал заполнение «ковидных» отделений больниц, заверив, что в Минске койкомест и кислорода достаточно.

Читайте также:Баня и трактор не помогают: Лукашенко занялся «лечением людей»