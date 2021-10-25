Сува, 26 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие сутки выявили 51 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства.

Nathan Hughes Hamilton Фиджи

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 51 958. При этом 71% из них приходится на центральную часть государства, еще 27% — на восточную. Отмечается, что большинство случаев заражения выявили с апреля 2021 года.

Также с начала пандемии на Фиджи скончались 673 человека от осложнений COVID-19. При этом с апреля 2021 года в островном государстве умер 671 пациент с коронавирусной инфекцией.