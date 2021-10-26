Москва, , 00:21 — REGNUM В предстоящие нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября школы и детские сады Москвы не будут выдавать продуктовые наборы детям-льготникам. «В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября (в некоторых школах с 25 октября) по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период у 90% детей и так приходятся осенние каникулы. Выдача продуктовых наборов на время каникул не предусмотрена», — заявили ИА REGNUM в департаменте образования и науки города Москвы.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что школьникам продлили каникулы на неделю. Так, например, в школах, где дети обучаются по модульной системе, занятия должны были продолжаться до 29 октября.

Напомним, что продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям в Москве начали выдавать еще весной 2020 года. Осенью 2020 года эту практику решено было продолжить, чтобы поддержать семьи, в которых дети бесплатно питаются в школах.

Как заявляло ИА REGNUM, год назад московские школы также по решению мэра Сергея Собянина с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Тогда же заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила: «Школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы». Меры принимались именно на период каникул в школах (они приходились на 5−11 октября). Всего через год, осенью 2021 года, решили отказаться от такой идеи и посчитали, что в такой поддержке семьи не нуждаются.