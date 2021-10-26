Бойсе, США, , 00:15 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в торговом центре в американском городе Бойсе (штат Айдахо), 25 октября сообщило на своей странице управление городской полиции.

Стрельба из пистолета Dennis Skley

Стражи порядка задержали одного человека. В сообщении не уточняется, причастен ли он к стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября произошла стрельба на студенческой вечеринке в американском городе Форт-Вэлли (штат Джорджия). Погиб один человек и семеро получили ранения.

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