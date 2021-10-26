Гродно, Белоруссия, , 00:14 — REGNUM Экспертная группа МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) приступила к работе на площадке атомной электростанции в Гродненской области Белоруссии. Она изучит материалы по выполнению своих рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности, а также посетит технологические объекты БелАЭС.

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Как сообщает министерство энергетики Белоруссии, миссия МАГАТЭ проведёт работу по 11 направлениям: «Лидерство и управление безопасностью», «Эксплуатация», «Техническое обслуживание», «Техническая поддержка», «Обучение и квалификация», «Радиационная защита», «Химия», «Обмен опытом эксплуатации», «Управление авариями», «Аварийное планирование и реагирование», «Ввод в эксплуатацию».

«Мы видим это приглашение как индикатор приверженности ваших регулирующих органов и Белорусской АЭС достижению высочайших уровней по всем видам безопасности в сфере ядерной энергетики», — заявил руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко.