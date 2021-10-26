Скопье, , 00:21 — REGNUM Представители энергетических компаний Северной Македонии 25 октября провели встречу с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам.

Скопье, Северная Македония Rašo

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Албанское новостное агентство Telegrafi после этого сообщило о начале работы второго энергоблока ТЭЦ в Манастире, а также о том, что с 15 ноября заработает ТЭЦ в Осломее. Все эти меры направлены на преодоление дефицита поставок энергоресурсов. Также было заключено соглашение о закупке 300 тонн угля у Косово — уголь прибудет уже через неделю.

По данным статистического агентства Северной Македонии, 88,7% потраченной в августе электроэнергии — местного производства, основным источником энергии являются ТЭЦ.

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