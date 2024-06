Рейкьявик, 25 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Исландская электронная исполнительница Бьорк рассказала о своем 10-м студийном альбоме, заявил, что он идеально подходит для тех людей, что устраивают в своей гостиной клубные вечеринки. Об этом сообщает The Line Of Best Fit.

Цитата из к/ф «Танцующая в темноте». Реж. Ларс фон Триер. 2000. Дания Бьорк

Исландская артистка рассказала о своем продолжении альбома «Utopia» 2017 года в новом интервью исландскому портала RÚV. «Этот альбом для людей, которые создают вечеринки клубного масштаба в своей гостиной», — говорит Бьорк. Обсуждая звучание новой пластинки, исполнительница описала ее как «человека, который бил головой, потом снова сел и выпил еще один бокал красного вина, а к 10 часам все уже дома, закончили с танцами и всем остальным». Она также рассказал о новых песнях: «Большинство песен, которые я написала, имеют частоту 80−90 ударов в минуту, и причина довольно скучная: когда я иду, я иду с большой скоростью. Но в большинстве песен этого альбома первая половина половина холодная, вторая половина — спокойная, но когда остается одна минута, песня превращается в клуб».

В течение последних нескольких недель Бьорк делилась серией «страшных историй» в социальных сетях, которые также связаны с серией концертов ее оркестра, который также приедет в Россию. Бьёрк обещает выступить на сцене «Крокус Сити Холл» 8 июня 2022 года.