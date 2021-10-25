Хетафе, Испания, , 23:51 — REGNUM 25 октября в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» испанский клуб «Хетафе» в заключительном матче 10-го тура Примеры 2021/22 потерпел крупное поражение от «Сельты» со счетом 0:3. Об этом сообщил корреспондент

Первый мяч в дебюте второй половины забил 25-летний испанский форвард Санти Мина после передачи Брайса Мендеса — 0:1. Через три минуты Яго Аспас удвоил преимущество «небесных» — 0:2. На 73-й минуте Мина оформил дубль и установил окончательный счет — 0:3.

Обе красные карточки получили футболисты «Хетафе» Джене Даконам (63') и Чема(81'). На матче работала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

Статистика матча («Хетафе"/ «Сельта»)

Удары 9/13

Удары в створ 1/8

Владение 37%/63%

Угловые 2/6

Нарушения 13/8

Составы команд:

«Хетафе»: Сория, Даконам, Куэнка, Оливейра, Суарес, Луиш, Аленья (Митрович, 67'), Арамбарри, Максимович, Тимор (Поведа,61'), Рамирес (Унал, 45').

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Аиду (Араухо, 67'),Галан, Мурильо, Суарес (Йокушлу,81'), Бельтран, Нолито (Гальярдо, 72'), Мендес, Аспас (Серви, 72'), Мина (Альварес, 81').

«Сельта», одержав третью победу в сезоне и набрав десять очков, поднялась на четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. «Хетафе» с двумя очками остался на последней позиции в зоне вылета.