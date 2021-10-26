Рим, , 00:00 — REGNUM Границы Италии будут закрыты для прибывающих из Албании с 26 октября по 15 декабря 2021 года. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Албании, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Ограничение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Въезд в Италию из Албании будет возможен лишь для возвращения на место проживания, а также в целях осуществления работы, обучения, прохождения лечения и по «абсолютно срочным поводам».

Сообщается, что информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число новых случаев заражения коронавирусом в Албании существенно больше, чем в соседнем Косово, и продолжает оставаться высоким — несколько сотен случаев в день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявлено 264 носителя коронавируса