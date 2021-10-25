Набережные Челны, Татария, , 23:44 — REGNUM Девушка, извлечённая спасателями из-под завалов на месте взрыва дома в Набережных Челнах, скончалась в больнице во время операции, сообщает 25 октября издание «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Смерть

Из-под обломков она была извлечена в крайне тяжёлом состоянии.

Пострадавшая 1999 года рождения ранее пережила клиническую смерть. Медики не смогли её спасти.

Ранее спасатели также извлекли из-под завалов мужчину 1951 года рождения, и двух братьев 2004 года и 2010 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября в Набережных Челнах произошёл взрыв в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва.

По предварительным данным МЧС, причиной взрыва стала утечка газа из-за самовольного подключения к газовой трубе.

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