Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Гитарист американской хард-рок группы Guns N' Roses Слэш в разговоре с порталом Audacy, что, несмотря на анонс нового EP в прошлом месяце, группа не написала ни одного оригинального нового материала с момента своего воссоединения.

Концерт Дарья Драй © ИА REGNUM

В новом интервью Audacy Слэш рассказал, что, несмотря на предстоящий релиз, новая оригинальная музыка трио еще не готова. «Что касается новой музыки, мы даже не дошли до того, чтобы по-настоящему серьезно сесть и писать», — сказал гитарист. «Мы делали много материала, который какое-то время как бы сидел без дела. Так что это будет целое целенаправленное усилие само по себе».

Мини-альбом «Hard Skool», который выйдет 25 февраля следующего года, отметит первую новую запись Акселя Роуза, Слэша и Даффа Маккагана вместе за 28 лет. Слэш и Маккаган присоединились к группе в 2016 году, покинув ее после выхода их студийного альбома 1993 года «The Spaghetti Incident?». В дополнение к заглавному треку, выпущенного в прошлом месяце, в альбом из четырех треков войдет их августовский сингл «Absurd», написанный во время их сессий для альбома 2008 года «Chinese Democracy», и живые версии треков 90-х «Don't Cry» и «You're Crazy» с их дебютного альбома.