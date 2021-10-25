Москва, 25 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 25 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся заключительный матч 12-го тура РПЛ 2021/22 «Локомотив» — «Сочи» (2:1). Для 35-летнего голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме этот матч стал 367-м в составе московского клуба. По этому показателю Гильерме опередил Сергея Овчинникова, на счету которого 366 матчей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Маринато Гильерме

Маринато Гильерме вышел на чистое третье место в истории по количеству сыгранных матчей за «Локомотив».

Гильерме выступает за «Локомотив» с 1 августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. Текущее соглашение Гильерме с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2022 года.