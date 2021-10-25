Казань, , 23:39 — REGNUM 22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах, которую ранее спасатели извлекли из-под завалов, скончалась. Об этом сообщили в мэрии.

Последствия взрыва в Набережных Челнах Пресс-служба управления МЧС по Татарии

По данным минздрава республики, она была доставлена в больницу скорой помощи в состоянии клинической смерти, однако медикам удалось вывести пострадавшую из этого состояния. У девушки были тупая травма живота, грудной клетки, ушиб головного мозга.

Также в тяжелом состоянии находятся 70-летний мужчина с ожогами около 70% поверхности тела, а также юноша 2004 года рождения с различными травмами. Состояние мальчика 2010 года рождения медики оценили как легкой степени тяжести, он получил ушибы мягких тканей.

Планируется, что после стабилизации состояния пострадавших доставят в клиники Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел вечером 25 октября в Набережных Челнах по адресу улица Татарстан, 48/20. Произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Из-под завалов спасатели извлекли четверых пострадавших, двое из которых — несовершеннолетние. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В настоящее время угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует. Жителей 10, 11 и 12 подъездов разместили в гостинице, жителей остальных подъездов пустили в квартиры. Детальное комиссионное обследование и разбор конструкций дома продолжатся 26 октября.

Читайте также: Угроза обрушения дома в Татарии после взрыва отсутствует