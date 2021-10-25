Приштина, , 23:57 — REGNUM Косово лидирует в регионе Западных Балкан по стандартам защиты жертв преступлений, заявил 25 октября генеральный прокурор Косово Александр Люмези на открытии недели защиты прав жертв преступлений.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помощь институтов необходима жертвам преступления для предотвращения оскорблений в их адрес, избиения, дурного обращения и убийства. Прокурор заявил о важности привлечения общественного внимания к систематическому запугиванию жертв насилия.

Большая часть обратившихся в органы правосудия Косово с просьбой о предоставлении юридической поддержки в этом году — женщины, пережившие домашнее насилие. На них приходится 1396 из 1584 случаев. В том числе 445 человек попросили защиты от преследования и ещё 36 потребовали срочной защиты от преследования.

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