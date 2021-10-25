Лондон, , 23:31 — REGNUM Менеджер британского поп-исполнителя Эда Ширана рассказал порталу The Sun, что у артиста есть еще одни готовый альбом в активе.

Эд Ширан

В разговоре с порталом The Sun менеджер Ширана Стюарт Кэмп рассказал о предстоящем туре музыканта в 2022 году, а также о планах на пятый альбом. «Ближайший тур продлится три или четыре года, и в течение этого цикла будет еще одна запись, это было запланировано изначально», — объяснил Кэмп. «Это скорее вопрос о том, что может помешать ему выпустить еще одну пластинку через неделю после этой. Материал уже есть, и я могу вам обещать, что ждать еще четыре года не придется. Эд уже знает, какой будет следующий альбом. У него уже есть трек-лист для него, и я изменю его в течение следующих 12 месяцев.«

Певец выпустит свой четвертый студийный альбом «=», который станет продолжением его пластинки 2017 года «+», в эту пятницу, 29 октября. На данный момент он успел представить три сингла — «Bad Habits», «Visiting Hours» и «Shivers».

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