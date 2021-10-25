Минск, , 23:27 — REGNUM Скандальная публикация данных «закрытого исследования ВЦИОМ в Белоруссии» широко обсуждается в белорусском обществе. Лидер белорусского «Гражданского согласия» Артём Агафонов испытывает «большие сомнения в его подлинности» при этом он считает, что «все выглядит более-менее логично и вполне вписывается в картину мира среднестатистического оппозиционера».

Медицина в Союзном государстве Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Более того, цифры вызывают большее доверие, чем официальная социология, которая является больше средством пропаганды, чем отражением объективной реальности. Но некоторые цифры выдают явную халтуру и то, что авторы слабо разбираются в белорусской политике», — констатировал Агафонов на сайте белорусского издания «Политринг».

По мнению Агафонова, правдоподобно выглядит «рейтинг Лукашенко 30% при антирейтинге в 55% и при практически абсолютной известности в 98%», а рейтинги оппозиционеров «немного завышены». Например, отбывающая огромный срок в колонии оппозиционерка Мария Колесникова с узнаваемостью 91%. Непонятен Агафонову антирейтинг председателя верхней палаты белорусского Нацсобрания Натальи Кочановой — «больше, чем у Лукашенко при положительной оценке всего у 17% респондентов», в связи с чем он отметил: «Вроде бы не настолько одиозная фигура, чтобы вызывать такую всенародную ненависть. На фоне остальной номенклатуры она смотрится даже неплохо. Пытаются скомпрометировать потенциального преемника?».

Правдоподобно, по мнению Агафонова, выглядит цифра 25% белорусских сторонников объединения в единое государство с Россией. И «59% поддержки отстранения от власти АГЛ (Александра Григорьевича Лукашенко — прим. ИА REGNUM) — тоже похоже на правду», уверен Агафонов.

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«Однако самая абсурдная цифра — в рейтинге отношения к государствам и организациям. Большой антирейтинг Союзного государства (положительное отношение 41%, отрицательное 45%) понять можно. Эффективность слабая, интеграция затормозилась и, к тому же пропаганда бьет с обоих сторон. Положительное отношение к России 54% при отрицательном 26% — тоже куда ни шло. Поддержка Лукашенко после 9 августа пошатнула ее позиции. Но вот Украина в качестве лидера симпатий белорусов с рейтингом в 58% и антирейтингом 17% — это полный абсурд, понятный любому, кто живет в Белоруссии и смотрит телевизор», — сообщил лидер белорусского НГО.

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