Москва, , 23:56 — REGNUM Спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Неделько Чубрилович 25 октября получил поздравление по поводу 30-летия существования высшего законодательного органа автономии от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

В письме, которое Матвиенко направила Чубриловичу по этому случаю, подчеркивается, что вклад законодательного органа в становление и всестороннее демократическое развитие Республики Сербской на принципах Дейтонского соглашения от 14 декабря 1995 года невозможно переоценить.

«Усилиями парламента республики сформирована эффективная правовая база, обеспечивающая конституционные права граждан», — процитировал телеканал РТРС поздравление Валентины Матвиенко.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Республики Сербской было основано 24 октября 1991 года как Собрание сербского народа Боснии и Герцеговины с административным центром в Сараево. Из-за событий, связанных с войной в БиГ, парламент был перемещен в Пале, где действовал до 1998 года. Сегодня парламент Республики Сербской заседает в Баня-Луке.