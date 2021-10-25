Набережные Челны, Татарстан, 25 октября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Угроза дальнейшего обрушения дома в Набережных Челнах, где в одной из квартир вечером 25 октября произошел взрыв газа, отсутствует. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью мэрии города.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Дом в Набережных Челнах после взрыва

Уточняется, что в результате инцидента разрушены три квартиры на пятом этаже, одна квартира — на четвертом этаже, еще в двух квартирах на четвертом этаже на стенах имеются трещины. Также повреждены остекления балконов и оконные рамы в других квартирах.

Жители 10-го, 11-го и 12-го подъездов по желанию размещены в гостинице, где предоставлено горячее питание. Большинство граждан предпочли остаться у родственников или друзей. Жители остальных подъездов допущены в свои квартиры. В них не отключены системы газо-, электро‑ и теплоснабжения.

Детальное комиссионное обследование и разбор конструкций дома продолжатся 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел вечером 25 октября в Набережных Челнах по адресу улица Татарстан, 48/20. Произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Спасатели извлекли из-под завалов четверых пострадавших, двое из которых — дети. К ликвидации последствий происшествия привлечены 155 человек и 49 единиц техники. Также на месте работали кинологические расчеты и психологи управления МЧС по Татарии.

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