Манчестер, Великобритания, 25 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. 52-летний итальянский специалист Антонио Конте, который ранее возглавлял туринский «Ювентус», лондонский «Челси», миланский «Интер» и сборную Италии, может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Сульшера. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своемTwitter-аккаунте.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

Также сообщается, что руководство «МЮ» пока не ведет переговоры с Конте в знак уважения Сульшеру.

Ранее сообщалось, что Оле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку еще до матча 10-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с лондонским «Тоттенхэмом», который состоится 30 октября.

24 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура АПЛ потерпел тяжелое поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.