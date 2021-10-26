26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 02:17 — REGNUM К южной границе США третий день движется караван из тысяч мигрантов, включающий маленьких детей и состоящий в основном из выходцев из Центральной Америки, Южной Америки и Гаити. Это самая крупная организованная группа мигрантов в этом году, участники регистрировались с помощью QR-кода, начиная с 15 октября.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

«Скажите Байдену, что мы идем», — заявил Fox News один из нелегалов из Сальвадора. На видеокадрах, снятых Fox News, видно, как один мигрант нес большой деревянный крест впереди каравана, в то время как другие держали в руках американские флаги и таблички с именем президента США Джо Байдена.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден пообещал нелегалам, что американские налогоплательщики рады предоставить им бесплатное здравоохранение, обучение, медицинское обслуживание и жилье», — отмечает MrHearsay.

«Похоже, что в нашу страну вторгаются, и граждане должны защищать границу всеми возможными средствами, включая использование огнестрельного оружия», — угрожает c8stingray.

«США больше не являются мировой державой или даже суверенным государством, контролирующим свои границы или судьбу. Эти иммигранты из Центральной Америки доказывают этот факт, когда успешно и нелегально пересекают нашу границу», — указывает 48starflag.

«Пока мы не уничтожим картели и не начнем серьезно относиться к соблюдению нашей конституции, они будут использовать нас», — подчеркивает nypapa675.

«Ага. Они все думают, что у них есть личное приглашение от сумасшедшего президента въехать в нашу страну нелегально!!! Спасибо Джо! За несколько месяцев ситуация поменялась с плохой на отвратительную!!! Должно быть, это рекорд», — осуждает fnfal.

«Нам нужно соответствующее количество вооруженных американцев, чтобы встретить их и вежливо отправить обратно домой. Нужно дать им понять, что адекватные патриоты США готовы встречать нелегалов с оружием на границе», — считает Nicdaneth.

«А Джо Байден впустит их в страну и доставит посреди ночи в ближайший к вам американский город, накормит их, поселит в доме, предоставит им бесплатное медицинское обслуживание и, в конечном итоге, социальное обеспечение. А в это время детская больница Святого Джуда и проект помощи ветеранам должны просить американскую общественность пожертвовать $19.95 в месяц, чтобы помочь им выжить и заботиться о детях, больных раком, и наших раненых военных героях. Невероятно и очень грустно», — жалеет mayberry.

Мексиканцы Tomas Castelazo

«Очевидно, что гражданам этой страны придется контролировать границу, потому что федеральное правительство отказывается это делать. Если мы хотим спасти эту страну, то это будет нашим единственным выходом», — пишет sgtrock.

«Бестолковый Байден с демократами. Им все равно, главное — как выиграть выборы; голоса нелегальных иммигрантов имеют значение для демократов, поэтому они держат наши границы открытыми и дают нелегальным иммигрантам зеленый свет (бесплатные деньги, аренда, медицина и теперь бесплатное школьное образование). Вот как демократы-мусорщики хотят уничтожить нашу демократию, нашу страну», — размышляет OnceMarineAlwaysMarine.

«Нам нужно, чтобы наша армия мобилизовалась, спустилась вниз и облила нелегалов раскаленным свинцом», — пугает Freddie_Atlas.

«Я понимаю, что вас раздражает. Однако простое появление на границе ничего не даст. Мы должны появиться с конкретным планом и лидерством, организацией, финансовой поддержкой и местом, где есть все, чтобы реализовать план в течение длительного времени», — отвечает Notacitizenofthisworld.

«Главная задача федерального правительства — защищать страну и охранять границы. Вместо этого они тратят время на принятие законов о проверке банковских операций на сумму более 600 долларов, предоставлении электромобилей государственным служащим и благоустройстве парка возле дома Пелоси», — негодует mbmbmb.

«Все, кого уволили с работы за отсутствие вакцинации, должны пересечь границу с Мексикой, а затем пересечь границу обратно в США без документов. Таким образом они будут освобождены от диктаторских мандатов для граждан США и получат бесплатные услуги, оплачиваемые из американских налогов», — подсказывает WutChuTomBout.

Ранее издание The New York Post выяснило, что в пригород Нью-Йорка тайно привозят несовершеннолетних мигрантов. Их расселением занимается администрация президента США Джо Байдена, которая пытается незаметно проводить подобные операции по всему региону.