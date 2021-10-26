Ксаверий де Местр, 26 октября 2021, 02:17 — REGNUM К южной границе США третий день движется караван из тысяч мигрантов, включающий маленьких детей и состоящий в основном из выходцев из Центральной Америки, Южной Америки и Гаити. Это самая крупная организованная группа мигрантов в этом году, участники регистрировались с помощью QR-кода, начиная с 15 октября.
«Скажите Байдену, что мы идем», — заявил Fox News один из нелегалов из Сальвадора. На видеокадрах, снятых Fox News, видно, как один мигрант нес большой деревянный крест впереди каравана, в то время как другие держали в руках американские флаги и таблички с именем президента США Джо Байдена.
Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.
«Байден пообещал нелегалам, что американские налогоплательщики рады предоставить им бесплатное здравоохранение, обучение, медицинское обслуживание и жилье», — отмечает MrHearsay.
«Похоже, что в нашу страну вторгаются, и граждане должны защищать границу всеми возможными средствами, включая использование огнестрельного оружия», — угрожает c8stingray.
«США больше не являются мировой державой или даже суверенным государством, контролирующим свои границы или судьбу. Эти иммигранты из Центральной Америки доказывают этот факт, когда успешно и нелегально пересекают нашу границу», — указывает 48starflag.
«Пока мы не уничтожим картели и не начнем серьезно относиться к соблюдению нашей конституции, они будут использовать нас», — подчеркивает nypapa675.
«Ага. Они все думают, что у них есть личное приглашение от сумасшедшего президента въехать в нашу страну нелегально!!! Спасибо Джо! За несколько месяцев ситуация поменялась с плохой на отвратительную!!! Должно быть, это рекорд», — осуждает fnfal.
«Нам нужно соответствующее количество вооруженных американцев, чтобы встретить их и вежливо отправить обратно домой. Нужно дать им понять, что адекватные патриоты США готовы встречать нелегалов с оружием на границе», — считает Nicdaneth.
«А Джо Байден впустит их в страну и доставит посреди ночи в ближайший к вам американский город, накормит их, поселит в доме, предоставит им бесплатное медицинское обслуживание и, в конечном итоге, социальное обеспечение. А в это время детская больница Святого Джуда и проект помощи ветеранам должны просить американскую общественность пожертвовать $19.95 в месяц, чтобы помочь им выжить и заботиться о детях, больных раком, и наших раненых военных героях. Невероятно и очень грустно», — жалеет mayberry.
«Очевидно, что гражданам этой страны придется контролировать границу, потому что федеральное правительство отказывается это делать. Если мы хотим спасти эту страну, то это будет нашим единственным выходом», — пишет sgtrock.
«Бестолковый Байден с демократами. Им все равно, главное — как выиграть выборы; голоса нелегальных иммигрантов имеют значение для демократов, поэтому они держат наши границы открытыми и дают нелегальным иммигрантам зеленый свет (бесплатные деньги, аренда, медицина и теперь бесплатное школьное образование). Вот как демократы-мусорщики хотят уничтожить нашу демократию, нашу страну», — размышляет OnceMarineAlwaysMarine.
«Нам нужно, чтобы наша армия мобилизовалась, спустилась вниз и облила нелегалов раскаленным свинцом», — пугает Freddie_Atlas.
«Я понимаю, что вас раздражает. Однако простое появление на границе ничего не даст. Мы должны появиться с конкретным планом и лидерством, организацией, финансовой поддержкой и местом, где есть все, чтобы реализовать план в течение длительного времени», — отвечает Notacitizenofthisworld.
«Главная задача федерального правительства — защищать страну и охранять границы. Вместо этого они тратят время на принятие законов о проверке банковских операций на сумму более 600 долларов, предоставлении электромобилей государственным служащим и благоустройстве парка возле дома Пелоси», — негодует mbmbmb.
«Все, кого уволили с работы за отсутствие вакцинации, должны пересечь границу с Мексикой, а затем пересечь границу обратно в США без документов. Таким образом они будут освобождены от диктаторских мандатов для граждан США и получат бесплатные услуги, оплачиваемые из американских налогов», — подсказывает WutChuTomBout.
Ранее издание The New York Post выяснило, что в пригород Нью-Йорка тайно привозят несовершеннолетних мигрантов. Их расселением занимается администрация президента США Джо Байдена, которая пытается незаметно проводить подобные операции по всему региону.