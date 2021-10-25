Лондон, , 23:12 — REGNUM Легендарный британский музыкант и бывший участник The Beatles Пол Маккартни заявил, что больше не будет раздавать автографы, назвав этот процесс «странным». Об этом сообщает портал NME.

Пол Маккартни (сс) darkmoon1968

В своем последнем интервью Маккартни рассказал о том, как его останавливали фанаты и просили автографы на протяжении всей его карьеры, и объяснил, почему он устал от этого. «Это всегда казалось мне немного странным», — сказал он. «Вот, можете ли вы написать ваше имя на обороте этой квитанции, пожалуйста?» Почему? Мы оба знаем, кто я такой.» Маккартни также сказал, что он не особенно понимает зачем делать селфи с поклонниками, и что он предпочел бы поговорить с ними. «То, что у вас обычно есть с собой, — это фотоаппарат, и на фото, тем более на плохом фоне, я выгляжу немного несчастным», — сказал он. «Давайте поболтаем, давайте обменяемся историями».

Напомним, что ранее Маккартни рассказал о том, кто спровоцировал распад The Beatles, утверждая, что на самом деле это был Джон Леннон. «Ливерпульская четверка» распалась более 50 лет назад, что побудило Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра пойти в сольную карьеру. В течение многих лет считалось, что Маккартни в одностороннем порядке стоял за роспуском группы после того, как в 1970 году он ответил на вопрос журналиста, заявив, что The Beatles больше не существует. Однако в предстоящем эпизоде новой серии интервью BBC Radio 4 «Эта культурная жизнь» он утверждает, что это не так.