Лондон, , 23:01 — REGNUM Британский поп-исполнитель Эд Ширан представил фрагменты всех песен со своего грядущего альбома «=» в формате коротких роликов, выложив их на своем канале в YouTube.

Эд Ширан Eva Rinaldi

Объединившись с командой YouTube, Ширан опубликовал 14 видео, каждое из которых представляет собой отдельный фрагмент песен из предстоящего альбома «=». Серия была объединена хэштегом «Sheeranshorts» и, как пишет портал Music Week, предлагает «уникальный» взгляд в смысл песен изнутри. «Это был веселый день, когда мы с YouTube готовили эти видео», — объяснил Ширан. «Мне всегда очень нравился процесс создания музыкального видео, поэтому было забавно исследовать новый способ, направляя тему каждой песни уникальным образом, а также давая вам возможность взглянуть на альбом украдкой!«

Певец выпустит свой четвертый студийный альбом «=», который станет продолжением его пластинки 2017 года «+», в эту пятницу, 29 октября. На данный момент он успел представить три сингла — «Bad Habits», «Visiting Hours» и «Shivers».