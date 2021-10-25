Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Руководство Госдепартамента США намерено создать внутри ведомства новое структурное подразделение, предназначенное для борьбы в киберпространстве, сообщает 25 октября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в Белом доме.

Кибервойска НАТО Media.defense.gov

По утверждению издания, управление Госдепа по вопросам киберпространства и цифровой политики возглавит утвержденный Сенатом Конгресса США посол по особым поручениям. Кроме того, будет учреждена должность спецпредставителя госсекретаря по особо важным и перспективным технологиям.

При этом WSJ отмечает, что первый год работы нового управления руководить им будет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как сообщало ИА REGNUM, в США официальные представители Вашингтона и СМИ регулярно обвиняют Россию и Китай в кибератаках на различные ресурсы и системы. При этом ни разу не было предъявлено каких-либо доказательств или фактов.

Американские обвинения в адрес Москвы в кибератаках президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми.

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