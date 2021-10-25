Бергамо, Италия, , 22:57 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Речь идет о полугодичной аренде в один из клубов Италии. Об этом 25 октября сообщил агент Миранчука Вадим Шпинев.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в семи матчах за команду из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 204 минуты.

Ранее сообщалось, что болельщики признали Миранчука худшим игроком матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, согласно данным порталаtransfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро.