Москва, , 22:55 — REGNUM 25 октября после завершения матча 12-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Сочи» (2:1) главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль сообщил, что 25-летний хорватский центральный защитник Тин Едвай получил повреждение: «У Тина легкая травма. В перерыве он сказал, что у него болела икра. Мы хотели свести риск к минимум, поэтому и заменили его в середине второй половины», — цитирует Гисдоля изданиеSport24.

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Также Гисдоль отметил, что в следующем матче «Локомотив» не сможет рассчитывать на Пабло Насименто, который получил четвертую желтую карточку, что автоматически дисквалифицирует футболиста на одну игру.

После 12-ти сыгранных матчей «Локомотив» с пятью победами и 21-м очком занимает четывертую строчку в турнирной таблице чемпионата.