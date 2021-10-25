Тирана, , 23:01 — REGNUM В албанском городе Круя за два дня более 150 жителей обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, сообщило 25 октября албанское новостное агентство Lapsi.

Вода AVRS

Пострадавшие жаловались на диарею, рвоту, боль в животе и повышение температуры. Среди отравившихся граждане всех возрастов — от детей до стариков, но все они жили в одном районе города.

Предположительно причиной отравления стала вода из водопровода, однако власти заявили, что анализы не показали отклонений. Несколько образцов воды направили в Тирану для проведения детального исследования.

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