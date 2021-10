Бруклин, США, , 22:54 — REGNUM Американская инди-рок группа The Strokes объявила о концерте в канун Нового года на стадионе «Барклайс-центр» в Бруклине, штат Нью-Йорк. Это будет первое новогоднее шоу группы за два года. Группы Idles и Hinds откроют выступление пионеров инди-рока 2000-х 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает портал Pitchfork.

На их последнем выступлении в рамках Нового года The Strokes презентовали сингл «Ode To The Mets», который позже появился на их студийном альбом «The New Abnormal», вышедший в апреле 2020 года и ознаменовавший их первый лонгплей с 2013 года. Ранее в текущем году группа выиграла «Грэмми» в номинации «Лучший рок-альбом».

Гитарист The Strokes Альберт Хаммонд-младший ранее сообщил, что выпустит вино под своим брендом. Как отмечает Billboard, вино получило название jetway. «Половина удовольствия от Jetway заключается в его аромате — он уносит вас в путешествие и заставляет вас возвращаться за этим запахом», — говорит Альберт.