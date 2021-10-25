Москва, , 22:53 — REGNUM 24 октября после завершения центрального матча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал» (1:2) болельщики «сине-гранатовых» атаковали автомобиль главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Рональд Куман Richard Mulder — groengeelhart.nl

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» с пятнадцатью очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице лиги. Мадридский «Реал», набравший 20 очков, расположился семью строчками выше.

27 октября «сине-гранатовым» предстоит сыграть с «Райо Вальекано». Ранее сообщалось, что матч 11-го тура испанской Примеры пропустит центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг, получивший повреждение в игре со «сливочными».