Приштина, , 22:58 — REGNUM Минздрав Косово 25 октября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook напоминание о новых мерах по ограничению распространению коронавируса.

Здание правительства Косово Shkumbin Saneja

Запрещено пребывание в закрытых помещениях без масок, с полуночи до пяти часов утра действует комендантский час. Максимальное количество участников культурных мероприятий ограничено 70. Время работы магазинов ограничено промежутком с 5:00 до 23:30, при этом громкая музыка разрешена лишь до 21:30.

Новые меры вступили в силу 23 октября и вызвали протест у представителей ресторанного бизнеса.

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