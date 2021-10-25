Рим, 25 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Около 50% граждан Италии не доверяют премьер-министру Марио Драги, таковы результаты опроса Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 25 октября.

European Parliament Марио Драги

Доверие к премьер-министру у 19,4% респондентов «невелико», у 29,2% — отсутствует вовсе.

Сразу после утверждения премьер-министром Драги пользовался одним из самых высоких рейтингов за всю историю наблюдений — его работу поддерживали более 70% граждан.

В феврале 2021 года экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги получил мандат на формирование правительства от президента Италии Серджо Маттареллы. Кандидатуру Драги поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства.