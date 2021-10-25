Рим, , 22:43 — REGNUM Единственная парламентская оппозиционная партия Италии «Братья Италии» по-прежнему популярнее других, таковы результаты исследования Emg, опубликованные в понедельник, 25 октября.

Партия Джорджи Мелони может рассчитывать на 20% голосов избирателей, леволиберальная Демократическая партия — 19%, правая «Лига» Маттео Сальвини — 17,8%, популистское «Движение 5 звезд» — 14,9%, правая партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 7,6%.

В феврале 2021 года экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги получил мандат на формирование правительства от президента Италии Серджо Маттареллы. Кандидатуру Драги поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства.