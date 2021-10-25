Каир, 25 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Власти Египта приняли решение об отмене режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране с 2017 года. Об этом сообщил 25 октября резидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

«Впервые за многие годы я решил отказаться от продления чрезвычайного положения по всей стране», — написал президент, отметив, чтоЕгипет стал «оазисом безопасности и стабильности в регионе».

Напомним, режим чрезвычайного положениябыл введёнв Египте в апреле 2017 года после терактов в храмах Александрии и Танты, жертвами которых стали более 40 человек.