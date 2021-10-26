Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Миллиардер Джордж Сорос «поддерживает» законопроект американских демократов по налогообложению нереализованной прибыли, которая принадлежит примерно 700 миллиардерам страны, сообщает 25 октября Reuters со ссылкой на представителя бизнесмена.

Сорос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ожидается, что налоговый законопроект будет представлен на этой неделе. Он должен помочь собрать сотни миллиардов долларов на социальную защиту американцев и на борьбу с изменением климата.

Напомним, ранее политик и писатель Захар Прилепин заявил, что в России нужно запретить работу всех структур, прямо или косвенно подчиняющихся финансистуДжорджу Соросу.