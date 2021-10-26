Вашингтон, 26 октября 2021, 02:20 — REGNUM Миллиардер Джордж Сорос «поддерживает» законопроект американских демократов по налогообложению нереализованной прибыли, которая принадлежит примерно 700 миллиардерам страны, сообщает 25 октября Reuters со ссылкой на представителя бизнесмена.
Ожидается, что налоговый законопроект будет представлен на этой неделе. Он должен помочь собрать сотни миллиардов долларов на социальную защиту американцев и на борьбу с изменением климата.
Напомним, ранее политик и писатель Захар Прилепин заявил, что в России нужно запретить работу всех структур, прямо или косвенно подчиняющихся финансистуДжорджу Соросу.