Ханты-Мансийск, 25 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. В Югре с 27 октября ожидается морозная погода с метелью. Об этом сообщает Ханты-Мансийское отделение Гидрометцентра.

40.mchs.gov.ru Мороз и гололёд

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С 27 октября в Югре ожидается местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 °С, при прояснениях −9…−14 °С, днём −1…−6 °С.