Турин, Италия, , 22:40 — REGNUM 27-летний итальянский форвард «Торино» Андреа Белотти не будет подписывать новый контракт и покинет туринский клуб в июне. Об этом 25 октября сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что Белотти не собирается переходить куда-либо в зимнее трансферное окно.

Текущее соглашение итальянского форварда с туринским клубом рассчитано до конца сезона 2021/22.

В нынешнем сезоне Андреа Белотти принял участие лишь в пяти матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Некоторую часть сезона форвард пропустил из-за перелома пальца.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Белотти мог подписать санкт-петербургский «Зенит», так как «сине-бело-голубых» мог покинуть Сердар Азмун, на которого претендовали «Лион» и «Байер-04».