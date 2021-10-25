Белград, 25 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Брюссельский диалог Белграда и Приштины в данный момент находится в тупике из-за нежелания Приштины реализовать ранее достигнутые соглашения, прежде всего того, которое касается формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом 25 октября директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович рассказал послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко.

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Петкович добавил, что нападения на сербов в Косово и Метохии происходят все чаще, при этом речь идет о серьезных инцидентах. Он напомнил, что за последний месяц албанские боевики «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) два раза незаконно вторгались на север края, населенный в основном сербами. Последний раз они тяжело ранили одного серба, напомнил Петкович.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии проинформировал посла России о результатах муниципальных выборов, которые 17 октября прошли в Косово. По словам Петковича, сербы согласились участвовать в этих выборах только потому, что поддерживают Брюссельское соглашение и ожидают, что Сообщество сербских муниципалитетов будет сформировано.

«Белград будет настаивать на незамедлительном формировании Сообщества сербских муниципалитетов, со всеми компетенциями, которыми эту ассоциацию наделило Брюссельское соглашение, и уже на ближайшей встрече в Брюсселе потребует конкретных шагов в этом направлении. Об этом четко заявил и ЕС», — процитировало агентство FoNet слова Петковича.

Напомним, что на муниципальных выборах в Косово 17 октября в десяти муниципалитетах с сербским большинством победила партия «Сербский список», которая поддерживает тесные связи с Белградом.