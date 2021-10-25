Рим, 25 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Объем рынка подделок известных товаров, сделанных в Италии, составляет около 100 млрд евро, с такой оценкой выступили в понедельник, 25 октября, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Италия экспортирует своей продукции на сумму вдвое меньшую, отметили эксперты.

Чаще всего подделывают сыр (особенно моцареллу) и копченые колбасы, сообщили также авторы исследования.