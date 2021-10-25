Дамаск, 25 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на маршруте движения колонны российской военной полиции в Сирии, сообщил 25 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Минобороны России Сирия

Взрыв произошёл при патрулировании трассы М-5 в сирийской провинции Дераа.

«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочечного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», — сообщил Кулить.