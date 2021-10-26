Вашингтон, , 02:20 — REGNUM Госдепартамент США решил начать сотрудничество с частными лицами, чтобы помочь афганцам обосноваться в стране после эвакуации из Кабула, сообщает 25 октября Reuters.

Афганистан

Преполагается создать «кружки спонсоров», которые будут оказывать первоначальную поддержку беженцам и помогать им обустраиваться в американских общинах.

С 17 августа около 76 600 афганцев прибыли в США. По состоянию на 25 октября около 53 тыс. человек находились на восьми базах министерства обороны, сообщило министерство национальной безопасности.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена подверглась критике из-за расселения в стране афганцев. Граждане беспокоятся, что среди мигрантов могут быть террористы.

Ранее один из главных республиканцев палаты представителей США Том МакКлинтокпредупредил об «экстренной» террористической угрозе для Штатов после освобождения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысяч заключенных с авиабазы Баграм в Афганистане, включая террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убившего 13 американских военнослужащих. Предполагая, что освобожденные преступники могут попытаться проникнуть в США через «дырявую южную границу», МакКлинтоктребует от администрации президента Джо Байденапредоставить план по устранению угрозы.