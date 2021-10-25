Майнц, Германия, , 22:19 — REGNUM По итогам 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги два нападающих «Майнца-05» были признаны лучшими игроками тура. Оценки 10.0 по версии порталаWhoScored получили Карим Онисиво и Джонатан Беркардт.

22 октября «Майнц-05» в домашнем матче одержал крупную победу над «Аугсбургом» со счетом 4:1.

Помимо Онисиво и Беркардта, в символическую сборную 9-го тура Бундеслиги вошли Мануэль Риманн («Бохум», 8.6), Данило Соареш («Бохум», 8.4), Константинос Мавропанос («Штутгарт», 8.2), Дайо Упамекано («Бавария», 8.3), Бенжамен Павар («Бавария», 7.4), Серж Гнабри («Бавария», 7.8), Эмре Джан («Боруссия», 8.4), Джуд Беллингем («Боруссия», 7.8) и Дэнни Блум («Бохум», 8.1).