Катания, Италия, 25 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Мощный ливень обрушился на остров Сицилия в понедельник, 25 октября.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Выпало около 300 мм осадков, дороги превратились в реки, отмечают местные СМИ. Что касается сбора урожая, то наибольший урон нанесен сбору овощей, оливок, цитрусовых.

В национальной бизнес-ассоциации Coldiretti уклонились от того, чтобы назвать точную сумму ущерба, но отметили, что подобные явления подтверждают правоту сторонников «климатической» повестки.