Лондон, , 22:15 — REGNUM 25 октября портал WhoScoredопубликовал символическую сборную лучших игроков девятого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. В сборную вошли сразу три футболиста лондонского «Челси», который 23 октября разгромил «Норвич Сити» со счетом 7:0.

Состав символической сборной: Дамиан Мартинес («Астон Вилла», 7.8), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», 7.8), Матиас Йонгенсен («Брентфорд», 7.6), Тиаго Силва («Челси», 7.6), Трент Александер Арнольд («Ливерпуль», 8.3), Мохаммед Салах («Ливерпуль», 10.0), Мейсон Маунт («Челси», 10.0), Матео Ковачич («Челси», 9.5), Эмиль Смит-Роу («Арсенал», 9.1), Фил Фоден («Манчестер Сити», 9.5), Джошуа Кинг («Уотфорд», 9.8).

После девяти туров Английской Премьер-лиги «Челси», одержав семь побед и набрав 22 очка, занимает чистое первое место.

В 10-м туре «пенсионерам» предстоит сыграть с «Ньюкаслом», который идет в «зоне вылета».