Сараево, , 23:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич будет пользоваться поддержкой США, пока он находится на «европейском пути». Об этом заявил 25 октября заместитель помощника секретаря Госдепартамента США по Европе и Евразии Габриэль Эскобар.

Александр Вучич и Дональд Трамп Predsednik.rs

«Наши отношения с Сербией не плохие и не хорошие. Они сложные. Надеюсь, что «партнерство в развитии», которое мы наладили с Сербией, укрепит стабильность в регионе», — заявил Эскобар телеканалу «Аль Джазира Балканс».

Чиновник Госдепа США также заявил, что в Боснии и Герцеговине не будет новой войны.

«Не будет войны в БиГ, и я не понимаю, почему люди говорят о войне, а должны говорить об экономическом развитии. Когда люди выйдут голосовать на выборах, у них будет четкий выбор между теми, кто хотел бы продолжить этнические деления 1990-ых годов, и теми, кто хотел бы двигаться вперед», — сказал Эскобар.

Он добавил, что в США пока еще никто не говорит о санкциях против официальных лиц в БиГ.

Напомним, что в Боснии и Герцеговине обострился политический кризис после того, как бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко принял закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Республика сербская этот закон не признает.