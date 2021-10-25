Больцано, Италия, , 22:12 — REGNUM На севере Италии, в регионах Больцано и Альто-Адидже, могут ввести новые ограничения исключительно для непривитых граждан, местные власти изучают этот вопрос, передают национальные СМИ в понедельник, 25 октября.

Коронавирус в Италии Russian.news.cn

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В качестве образца взят опыт соседней Австрии. Местные чиновники отмечают, что эпидемиологическая ситуация тревожная.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.