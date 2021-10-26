Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент США Джо Байден 26 октября примет участие в виртуальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вервые за четыре года Вашингтон проведет на высшем уровне переговоры с блоком, который является ключевым в стратегии США по противостоянию Китаю, сообщает 25 октября Reuters,

Джо Байден (сс) Matt Johnson

Соединенные Штаты не принимали участие во встречах с блоком с тех пор, как экс-президент страны Дональд Трамп посетил саммит АСЕАН в Маниле в 2017 году.

По мнению аналитиков, переговоры Байдена с представителями 10 стран блока помогут привлечь союзников и партнеров к коллективному противостоянию Китаю.

Ожидается, что Байден также обсудит сотрудничество в вопросе распространения вакцины от COVID-19, изменения климата, цепочек поставок и инфраструктуры.

Ранее заместитель государственного секретаря США Венди Шерман пригласила молодежь из стран Юго-Восточной Азии принять меры по борьбе с изменением климата.