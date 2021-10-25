Мехико, 25 октября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Ураган «Рик», обрушившийся на западные районы Мексики, оставил без электроснабжения свыше 98 тыс. жителей штатов Мичоакан и Герреро, сообщает 25 октября Федеральная комиссия по электричеству (CFE).

Ураган

До мексиканского побережья ураган дошел в состоянии второй категории, а затем начал терять силу. На данный момент скорость ветра достигает 42 м/с, а высота волн на побережье доходит до трёх метров.

Информации о жертвах и разрушениях не было.

Метеорологи ожидают, что в ближайшие несколько часов ураган «Рик» ослабеет до тропического шторма.