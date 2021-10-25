Рим, , 22:07 — REGNUM Для того, чтобы говорить, что эпидемия коронавируса находится под контролем, нужно привить 90% граждан, заявил в понедельник, 25 октября, глава департамента профилактики министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Вакцинация от COVID-19 в Италии Salute.gov.it

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В настоящее время в Италии до сих пор не сделали даже первую прививку около 7,6 миллионов человек (около 12,5% населения), в основном это люди среднего возраста (от 30 до 50), напомнил Рецца.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.