Рим, , 22:02 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 26 октября, проведет встречу с представителями национальных профсоюзов и обсудит проект бюджета, передают национальные СМИ 25 октября.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Основной вопрос — пенсионная реформа. Правительство по-прежнему рассматривает несколько вариантов. В любом случае сохранения нынешних правил не будет, пенсионной возраст будет увеличен. По одному из вариантов гражданину потребуется иметь 40 лет стажа для выхода на пенсию.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).