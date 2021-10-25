Москва, , 22:01 — REGNUM 25 октября в Москве «Локомотив» в матче двенадцатого тура РПЛ одержал минимальную победу над «Сочи» со счетом 2:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.3 по версии портала WhoScored был признан 25-летний центральный защитник «железнодорожников» Тин Едвай, отметившийся забитым мячом, двумя успешными отборами и четырьмя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач хорватского футболиста составила 79%.

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В текущем сезоне Тин Едвай принял участие в девяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

Едвай перешел в «Локомотив» 24 июля 2021 года из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.